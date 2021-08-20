В Челябинской области прокуратура расследует падение качелей на ребенка

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20 августа 2021, 09:53 Анна Семенова

Та самая злополучная лошадка. Фото: ЧелябинскСегодня

Трехлетняя девочка из Миасса оказалась придавлена деревянной лошадкой.

История эта появилась в соцсетях. Папа трехлетней девочки из Миасса рассказал о ЧП, которое произошло с его ребенком на детской площадке на бульваре Мира.

Качели-лошадка на пружине развалились под девочкой, она упала на землю, а деревянная конструкция обрушилась на нее сверху.

В следственном комитете Челябинской области после публикаций в СМИ начали доследственную проверку по факту случившегося. Сообщается, что качели не были должным образом закреплены, и малышка получила ушибы. После сбора всей необходимой информации будет озвучено решение.

А в это время в администрации города Миасса сообщили, что качели уже отремонтированы. А сломать их могли хулиганы.

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