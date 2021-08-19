В Свердловской области мужчина целился в утку на охоте, а застрелил знакомого

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19 августа 2021, 22:22 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Свердловской области мужчина целился в утку, но при этом произвел случайный выстрел в знакомого. По словам Александра Шульги, старшего помощника руководителя регионального СК, произошло это во время охоты.

Он подчеркнул, что по данному факту возбудили уголовное дело. В нем фигурирует местный житель 1979 года рождения, являющийся ИП. Теперь он может провести за решеткой до двух лет.

По словам Шульги, трагедия произошла в вечерние часы 18 августа. Погибшим оказался мужчина 1986 года рождения. Мужчины охотились в лесном массиве близ поселка Красный в городе Верхняя Пышма. По данным следствия, подозреваемый выстрелил из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья в направлении пролетающей утки, но попал в знакомого. В результате тот умер.

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