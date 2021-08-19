При столкновении легковушки и маршрутки в Туве травмы получили семь человек

В поселке Тувы Каа-Хем произошла дорожная авария, участниками которой стали маршрутка и легковушка. В ней пострадали 7 человек, включая двух малолетних детей.
По информации пресс-службы регионального главка МВД, ДТП случилось на пересечении улиц Таежная и Пионерская. В результате семерых увезли в лечебное учреждение.
Согласно предварительным данным, транспортные средства столкнулись из-за того, что водитель легкового автомобиля нарушил ПДД. Отмечается, что в “Газели” на момент аварии находились 10 человек, она опрокинулась на бок. На место прибыли следователи.
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