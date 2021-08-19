Мать новорождённого, выброшенного из окна роддома в Стерлитамаке, простила женщину, подозреваемую в убийстве малыша

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19 августа 2021, 13:30 Источник: Гургазинский вестник

фото: pixabay.com

Жительница Стерлитамака Виктория Иванова, родившая третьего ребёнка и потерявшая его по вине соседки по палате, сделала заявление. 16 августа в одном из родильных домов Стерлитамака роженица выбросила из окна палаты новорождённого сына своей соседки.

Малыш умер от полученных травм. Подозреваемая была сразу задержана, она находится под арестом.

Известно, что арестованная женщина ранее работала терапевтом. Примерно за месяц до родов она лечилась в психдиспансере от депрессии.

Виктория Иванова родила третьего ребёнка. По словам женщины, сыну уже дали имя, его рождение начала отмечать вся семья.

Виктория в среду вечером написала в соцсети эмоциональный пост.

«Это был самый страшный и кошмарный день в нашей жизни. За те дни, которые нам с мужем пришлось оставаться в роддоме, так как я была на лечении, мы прожили все, что только можно было прожить. И боль, и отчаяние, и горе, и отрицание, мы рыдали и не спали вообще», – призналась женщина, потерявшая малыша.

Виктория Иванова написала, что прощает роддом, и врачей, и «эту невменяемую женщину». Писать заявление семья не будет.

«Я все равно Мама троих детей. Просто один мой ребенок живет у меня в сердце», – поделилась она.

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