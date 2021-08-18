В Подмосковье 28 населенных пунктов остались без света из-за грозы

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18 августа 2021, 22:59

фото: pixabay.com

В Подмосковье в среду, 18 августа, 28 населенных пунктов остались без света из-за грозы и сильного ветра. Без электроэнергии оказались Раменский и Воскресенский райна, Ступино, Клин, Жуковский, сообщил источник «Интерфакса».

Ветер в Подмосковье повалил около 100 деревьев, повреждены 15 автомобилей в семи городских округах.

В Подольске на территории завода «Зингер» в результате порыва ветра произошло обрушение трехметрового кирпичного забора на проезжую часть. Пострадал один человек, он госпитализирован.

В Министерстве энергетики Московской области ранее говорили, что серьезных отключений электроэнергии в регионе не зафиксировано.

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