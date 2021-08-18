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В Москве ветер повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля

, 21:04

В Москве ветер повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля
фото: pixabay.com

В Москве в среду вечером сильный ветер повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Жителей и гостей столицы об ухудшении погоды, о грозе и шквалистом ветре предупреждали власти города и МЧС.

В Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщили о поваленных деревья и разбитых машинах. Дерево упало на несколько автомобилей во дворе дома № 8 по улице Аргуновская. Информации о пострадавших горожанах не поступало.
В среду выпала четверть месячной нормы осадков, и дождь пока не прекращается.

Ливень, гроза, град, усиление порывов ветра до 25 м/с ожидаются в Москве до 10:00 четверга. В отдельных районах мегаполиса может выпасть до 33 мм осадков.

В аэропортах Москвы вечером 18 августа задержано и отменено более 60 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропорту Шереметьево задержано 11 рейсов и еще 12 отменено, во Внуково 13 рейсов задержано и девять отменено, в аэропорту Домодедово 15 рейсов задержали и четыре отменили.

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