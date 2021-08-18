В Челябинском аэропорту грузчики вытащили из чемодана пассажира аудиоколонки

Воришек быстро вычислили и задержали.
Истории о том, что после перелета в багаже не обнаруживается та или иная вещь, нередки. Но мало кто идет добиваться правды. Пассажир рейса Челябинск-Мурманск глаза на кражу закрывать не стал. Из чемодана пропали беспроводные аудиоколонки стоимостью пять тысяч рублей.
Далее последовало заявление в полицию и разбирательство. Оперативные сотрудники быстро вычислили воришек. Работали они в службе наземного обслуживания аэропорта «Курчатов» грузчиками. Паренькам 20 и 21 год. Операцию они провернули вдвоем.
Теперь в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по факту кражи. Как сообщили в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте, грозит им либо штраф, либо реальный срок.
Кстати, подобных неприятностей с пропажей вещей легко избежать, запаковав чемодан специальной пленкой перед вылетом. Если вам жалко платить профессиональным упаковщикам в аэропорту, можно использовать обычную пищевую пленку.
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