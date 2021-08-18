В Челябинске произошел выброс сероводорода

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18 августа 2021, 06:48 Анна Семенова

Челябинцев просят не проветривать квартиру сегодня. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Министерство экологи и предупреждает горожан о неприятном запахе и просит не открывать окна.



Министерство экологии региона сообщило, что в ночь на 18 августа в Металлургическом районе, рядом с очистными сооружениями, произошел серьезный выброс сероводорода. «Центр экологического мониторинга» зафиксировал в воздухе превышение опасных веществ.

Челябинцев предупреждают: в разных районах города сегодня может ощущаться сильный неприятный запах, напоминающий «канализационный шлейф».

Осложняется ситуация сухой и жаркой погодой. Поэтому минэкологии рекомендовало промышленным предприятиям снизить количество выбросов. Администрация города должна усилить полив улиц.

Горожанам дают совет не открывать окна для проветривания, не находиться слишком долго на улице, соблюдать питьевой режим. Дома лучше сделать влажную уборку.



На данный момент сообщается, что ситуация стабилизировалась. Однако проверка будет проведена для установления причин случившегося.



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