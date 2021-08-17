Российский самолёт-амфибия БЕ-200 не подходил для тушения турецких лесных пожаров

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17 августа 2021, 16:46

Новостные агентства 14 августа сообщили о падении самолёта-амфибии БЕ-200, принадлежащего Минобороны РФ. Он осуществлял тушение лесных пожаров на юге Турции. В результате инцидента погибли пять российских лётчиков и трое турецких специалистов. Последние помогали пилотам ориентироваться на местности.



Самолёт летел тушить возгорание, возникшее из-за удара молнии. Эксперты называют две причины падения лайнера. Первая - БЕ-200 не могут летать на низкой высоте, в горных условиях. Они оптимальны для равнинной местности. Кроме этого российские лётчики не были знакомы с ландшафтом. Им всегда требовалась помощь местных специалистов. Всё это осложняло выполнение и без того сложных задач.



Вторая причина активно обсуждается турецкими оппозиционерами в СМИ. Они обвиняют главу государства Реджепа Эрдогана в отказе собственной противопожарной авиагруппе в ликвидации лесных пожаров из-за несоответствия самолётов предъявляемым требованиям. В итоге лайнеры простаивают, лётчики уволены.



Сам Эрдоган обвиняет авиационную ассоциацию в несвоевременной модернизации парка самолётов, коррупции в структуре и других проблемах. Итоги расследования авиакатастрофы будут обнародованы Министерством обороны после завершения следственных действий.





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