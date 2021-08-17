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В Новосибирске мужчина предпринял попытку ограбить банк, угрожая сувенирным пистолетом-зажигалкой

, 11:30 Источник: РИА Новости

В Новосибирске мужчина предпринял попытку ограбить банк, угрожая сувенирным пистолетом-зажигалкой
pixabay.com

В административном центре Новосибирской области мужчина попытался ограбить банк, угрожая пистолетом-зажигалкой. Его задержали росгвардейцы.

По данным регионального управления Росгвардии, инцидент произошел в Советском районе Новосибирска. Отмечается, что появившийся в здании кредитно-финансовой организации мужчина угрожал сувенирным предметом. Он выгнал из помещения посетителей и потребовал от сотрудницы отдать деньги. Та в свою очередь нажала тревожную кнопку, когда злоумышленник вышел на улицу.

Сообщается, что мужчину задержали и передали полицейским. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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