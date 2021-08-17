В Новосибирске мужчина предпринял попытку ограбить банк, угрожая сувенирным пистолетом-зажигалкой

В административном центре Новосибирской области мужчина попытался ограбить банк, угрожая пистолетом-зажигалкой. Его задержали росгвардейцы.
По данным регионального управления Росгвардии, инцидент произошел в Советском районе Новосибирска. Отмечается, что появившийся в здании кредитно-финансовой организации мужчина угрожал сувенирным предметом. Он выгнал из помещения посетителей и потребовал от сотрудницы отдать деньги. Та в свою очередь нажала тревожную кнопку, когда злоумышленник вышел на улицу.
Сообщается, что мужчину задержали и передали полицейским. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.