В Туве жертвами удара молнии стали два человека

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17 августа 2021, 10:28 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Туве при ударе молнии в палатку погибли два человека. Этой информацией поделились в пресс-службе регионального главка СК.

Трагедия произошла на лечебном источнике Сут-Хольского района. Сейчас следователи проверяют информацию по данному факту.

Предположительно, жертвами удара молнии в таежной местности стали женщина в возрасте 54 лет и ее 19-летний сын. Их смерть констатировал фельдшер “скорой”.

Отмечается, что они находились там в субботу, ночью молния ударила в палатку. В пресс-службе добавили, что после обнаружения тел на место вызвали медиков “скорой”.

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