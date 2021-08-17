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Самолет, следовавший рейсом Южно-Сахалинск – Москва, вернулся в аэропорт из-за плохого состояния пассажира

, 08:00 Источник: РИА "Новости"

Самолет, следовавший рейсом Южно-Сахалинск – Москва, вернулся в аэропорт из-за плохого состояния пассажира
крыло самолета, pixabay.com

Boeing-777, который должен был совершить рейс из Южно-Сахалинска в Москву, вернулся в аэропорт вылета через 40 минут после подъема в воздух из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

Экипаж воздушного судна в сложившейся ситуации принял решение о возвращении в аэропорт вылета. После посадки пассажиру была оказана первая медицинская помощь. В настоящий момент лайнер вновь готовится к вылету в столицу Российской Федерации.

Информации о том, что именно произошло с пассажиром, к настоящему моменту в СМИ не поступало.

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