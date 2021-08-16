Аргументы Недели Происшествия 13+

В Москве задержана и арестована женщина, выбросившая новорождённого ребёнка в мусорный бак

, 19:41

В Москве задержана и арестована женщина, выбросившая новорождённого ребёнка в мусорный бак
фото с сайта прокуратуры Москвы epp.genproc.gov.ru/

В Москве задержана и арестована на два месяца 41-летняя женщина, выбросившая новорождённого ребёнка в мусорный бак. По версии следствия, 14 августа в мусорном баке на парковке вблизи улицы Усачёва в районе Хамовники была обнаружена живая новорождённая девочка.

Новорождённая была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет. По оценкам врачей, девочка появилась на свет несколько суток назад. Малышку госпитализировали.

Личность матери ребёнка установлена. Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).
Полицейские задержали мать, женщина на допросе заявила, что не готова воспитывать ребёнка и испугалась ответственности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Рамзан Кадыров из-за ситуации в Афганистане призвал союзные государства укреплять границы и готовиться к худшему

Рамзан Кадыров из-за ситуации в Афганистане призвал союзные государства укреплять границы и готовиться к худшему

Глава Чечни Рамзан Кадыров из-за ситуации с талибам в Афганистане призвал союзные государства "укреплять границы и готовиться к худшему". "Наши братья - узбеки, таджики, киргизы, туркмены, - все должны быть начеку".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью