В Москве задержана и арестована женщина, выбросившая новорождённого ребёнка в мусорный бак
16 августа 2021, 19:41
В Москве задержана и арестована на два месяца 41-летняя женщина, выбросившая новорождённого ребёнка в мусорный бак. По версии следствия, 14 августа в мусорном баке на парковке вблизи улицы Усачёва в районе Хамовники была обнаружена живая новорождённая девочка.
Новорождённая была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет. По оценкам врачей, девочка появилась на свет несколько суток назад. Малышку госпитализировали.
Личность матери ребёнка установлена. Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). Полицейские задержали мать, женщина на допросе заявила, что не готова воспитывать ребёнка и испугалась ответственности.
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