В Москве задержана и арестована женщина, выбросившая новорождённого ребёнка в мусорный бак

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16 августа 2021, 19:41

фото с сайта прокуратуры Москвы epp.genproc.gov.ru/

В Москве задержана и арестована на два месяца 41-летняя женщина, выбросившая новорождённого ребёнка в мусорный бак. По версии следствия, 14 августа в мусорном баке на парковке вблизи улицы Усачёва в районе Хамовники была обнаружена живая новорождённая девочка.

Новорождённая была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет. По оценкам врачей, девочка появилась на свет несколько суток назад. Малышку госпитализировали.

Личность матери ребёнка установлена. Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Полицейские задержали мать, женщина на допросе заявила, что не готова воспитывать ребёнка и испугалась ответственности.

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