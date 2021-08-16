Обгоревшие тела ребёнка и женщины нашли в лесу Ленинградской области

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16 августа 2021, 09:11

Два сгоревших тела – женщины и ребенка были найдены в лесу Ленинградской области. На останки сожженных наткнулись случайно, очевидцы сказали, что не сразу даже поняли, что именно они нашли.

Как сообщает пресс-служба областного СК тела очень сильно обезображены огнем, поэтому пока можно только предположительно сказать, что погибшему малышу — около пяти лет, женщине — примерно 30–40. Также на месте происшествия были обнаружены: зажигалка, крышка от канистры, перчатки, фрагмент женской сумки, две чайные ложки, оплавленный мобильный телефон, связка ключей, цепочка, крест, медальон. Но следственные органы пока не готовы ничего сообщить о причинах случившегося.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

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