Аргументы Недели Происшествия 13+

В Геленджике и Новороссийске в воскресенье включили сирены из-за ливня и подъема уровня рек

, 20:58

В Геленджике и Новороссийске в воскресенье включили сирены из-за ливня и подъема уровня рек
фото с сайта Администрации Краснодарскго края

В Краснодарском крае сильные ливни в воскресенье привели к подъему уровня реки Баканка до опасного явления. В Новороссийске, Геленджике и Крымске включили сирены, призывая людей быть готовыми к эвакуации.

В администрации Геленджика объяснили, что звук сирен означает то, что жителям домов, находящихся в зоне подтопления, необходимо собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, подняться на возвышенность быть готовыми к эвакуации в любой момент.

Ранее сообщалось, что жители Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Кубани готовятся к эвакуации из-за возможности подтопления, на месте находится глава района Сергей Лесь.

Режим ЧС ранее был введен в курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске, также в районах: Темрюкском, Славянском, Ейском, Туапсинском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Выселковском.

Из тех санаториев, которые оказались подтоплены, отдыхающие - взрослые и дети переведены в безопасные места - другие корпуса или пансионаты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Политолог Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу»

Политолог Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу»

Украинская «Крымская платформа» является «очень серьезной угрозой» для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-прессы высказал политолог Денис Денисов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия