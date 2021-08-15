В Геленджике и Новороссийске в воскресенье включили сирены из-за ливня и подъема уровня рек

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15 августа 2021, 20:58

фото с сайта Администрации Краснодарскго края

В Краснодарском крае сильные ливни в воскресенье привели к подъему уровня реки Баканка до опасного явления. В Новороссийске, Геленджике и Крымске включили сирены, призывая людей быть готовыми к эвакуации.

В администрации Геленджика объяснили, что звук сирен означает то, что жителям домов, находящихся в зоне подтопления, необходимо собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, подняться на возвышенность быть готовыми к эвакуации в любой момент.

Ранее сообщалось, что жители Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Кубани готовятся к эвакуации из-за возможности подтопления, на месте находится глава района Сергей Лесь.

Режим ЧС ранее был введен в курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске, также в районах: Темрюкском, Славянском, Ейском, Туапсинском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Выселковском.

Из тех санаториев, которые оказались подтоплены, отдыхающие - взрослые и дети переведены в безопасные места - другие корпуса или пансионаты.

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