На Украине мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мёртвым на веранде дома в селе Вольное

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15 августа 2021, 17:53

Константин Павлов, фото из соцсети

На Украине мэр города Кривой Рог Константин Павлов найден мёртвым на веранде своего дома в селе Вольное. Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил смерть Константина Павлова.

Валентин Резниченко раскрыл, что Павлова нашли на веранде дома, рядом лежало охотничье ружье, сообщает украинское интернет-издание "Страна". По данным СМИ, он скончался после огнестрельного ранения в голову.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович написал в соцсети о гибели сорастника:

"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!! Как???"

Артем Марчевский, член партии ОПЗЖ, также в соцсети сообщил о смерти Константин Павлова:

"Константин Павлов, мэр Кривого Рога от ОПЗЖ найден мертвым. Огнестрельное ранение в голову. Соболезную родным и близким", — написал Марчевский.

Константину Павлову было 48 лет. Мэром Кривого Рога он стал менее года назад, в декабре 2020 года.

Да этого Павлов был депутатом Верховной рады Украины двух созывов.

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