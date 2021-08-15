В Анапе из-за ливня пострадал 21 отель

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15 августа 2021, 16:52

фото из соцсети ВКонтакте

В Анапе из-за ливней пострадал 21 отель. Проводилась эвакуация отдыхающих. Люди находятся в пунктах временного размещения. В связи с подтоплением в курортном городе повреждены пляжи: Центральный, Лечебный, а также в районе Джемете.

В администрации Анапы сообщили, что пострадал 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса.

В пунктах временного размещения созданы все условия для пребывания эвакуированных людей

По поручению мэра Анапы все, кому потребовалась эвакуация, обеспечены трехразовым питанием, предметами первой необходимости, медицинской помощью. В субботу в 20 пунктах временного размещения расселено 927 жителей и туристов, из них 413 детей.

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