Минобороны Турции сообщило об отправке на место крушения Бе-200 самолёта для оказания поддержки в поисково-спасательной операции

К месту крушения пожарного Бе-200, на борту которого находились в том числе россияне, турецкие ВВС направили самолет. Данная информация поступила сегодня, 14 августа, от оборонного ведомства Турции.
В сообщении отмечается, что самолет вылетел из Коньи. Кроме того, туда Турция направила вертолет с авиабазы Инджирлик. Они будут задействованы в поисково-спасательной операции.
Напомним, трагедия случилась в субботу около трех часов дня. На борту Бе-200 находились, как сообщили в российском Минобороны, 3 турецких представителя и 5 военнослужащих из РФ. Телеканал NTV отметил, что никто не выжил.
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