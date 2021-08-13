Аргументы Недели Происшествия 13+

Управление по ЧС Турции сообщило об увеличении числа жертв наводнений в стране до 31

, 18:47 Источник: РИА Новости

Управление по ЧС Турции сообщило об увеличении числа жертв наводнений в стране до 31
pixabay.com

На черноморском побережье Турции жертвой наводнений и селей, к которым привели проливные дожди, стал уже 31 человек. Данная информация поступила от управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Речь идет о погибших в провинциях Синоп и Кастамону, где стихия унесла жизни 2 и 29 человек соответственно. Ранее поступала информация о 27 погибших в обеих провинциях.

Отмечается, что спасателям удалось эвакуировать уже более 1700 человек, порядка 300 населенных пунктов лишились электричества. В Бозкуте обрушились многоэтажные здания, причиной чего стал сель.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Политика

Сотрудник РАН Камкин назвал визит канцлера ФРГ Меркель в Россию «прощальными гастролями»

Сотрудник РАН Камкин назвал визит канцлера ФРГ Меркель в Россию «прощальными гастролями»

Прибытие канцлера ФРГ Ангелы Меркель с визитом в Российскую Федерацию станет “прощальными гастролями”. Соответствующее заявление сделал Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью