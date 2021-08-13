Управление по ЧС Турции сообщило об увеличении числа жертв наводнений в стране до 31

На черноморском побережье Турции жертвой наводнений и селей, к которым привели проливные дожди, стал уже 31 человек. Данная информация поступила от управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.
Речь идет о погибших в провинциях Синоп и Кастамону, где стихия унесла жизни 2 и 29 человек соответственно. Ранее поступала информация о 27 погибших в обеих провинциях.
Отмечается, что спасателям удалось эвакуировать уже более 1700 человек, порядка 300 населенных пунктов лишились электричества. В Бозкуте обрушились многоэтажные здания, причиной чего стал сель.
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