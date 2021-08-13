На пляже в районе Нью-Йорка шесть сидевших на песке человек получили травмы при ударе молнии

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13 августа 2021, 16:14 Источник: РИА Новости

pixabay.com

После удара молнии в районе американского Нью-Йорка пострадали шесть человек, в том числе подросток. По данным телеканала NBC, который в своем материале ссылается на местный пожарный департамент, случилось это накануне в вечернее время на пляже в Бронксе.

Отмечается, что начался сильный шторм, и удар молнии пришелся на территорию пляжа. Травмы получили 6 граждан, которые в этот момент находились на песке. Их увезли в лечебное учреждение.

Подросток 15 лет был серьезно травмирован. Кроме того, у него остановилось сердце. Сообщается, что спасатели помогли людям выбраться из воды перед штормом. Также объявили, чтобы они покинули пляж. Пострадавшие этого не сделали.

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