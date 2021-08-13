Жителя Челябинской области на три года осудили за убийство собаки
13 августа 2021, 12:20 Анна Семенова
Мужчина выбросил пса из окна на глазах у детей.
ЧП произошло в городе Магнитогорске год назад. В пылу пьяной ссоры мужчина выбросил из окна на девятом этаже собаку. Все это видели дети хозяйки пса, один из них - малолетний. Животное от удара о землю погибло.
34-летний живодер оказался на скамье подсудимых. Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, доказательств случившегося оказалось достаточно, чтобы привлечь мужчину к ответственности за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель.
Суд вынес приговор: три года колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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