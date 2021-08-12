В Новой Москве подожгли дом, в котором находились два пожилых человека

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12 августа 2021, 22:23 Источник: РИА "Новости"

спичка, pixabay.com

В Новой Москве неизвестные подожгли дом, в котором находились пожилые люди. Старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова сообщила, что в результате случившегося погибла женщина.

Происшествие случилось накануне вечером. Согласно предварительным данным, неизвестные заперли в доме на территории садового некоммерческого товарищества в Новой Москве брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения, а затем подожгли здание. В результате возгорания женщина скончалась на месте, а мужчина смог выбраться и был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, а также о покушении на убийство двух и более лиц. Злоумышленников ищут.

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