В Новой Москве подожгли дом, в котором находились два пожилых человека

В Новой Москве неизвестные подожгли дом, в котором находились пожилые люди. Старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова сообщила, что в результате случившегося погибла женщина.
Происшествие случилось накануне вечером. Согласно предварительным данным, неизвестные заперли в доме на территории садового некоммерческого товарищества в Новой Москве брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения, а затем подожгли здание. В результате возгорания женщина скончалась на месте, а мужчина смог выбраться и был доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, а также о покушении на убийство двух и более лиц. Злоумышленников ищут.
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