Жертвами столкновения двух автомобилей в Ярославской области стали три человека

В Ярославской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате погибли три человека, одного увезли в лечебное учреждение.
По информации регионального УМВД, смертельная дорожная авария случилась сегодня, 12 августа, в шестом часу вечера в Угличском районе на автодороге “Сергиев Посад - Калязин - Углич - Череповец” близ Баскачей. Там столкнулись машины Great Wall и Volvo.
Согласно предварительным данным, погибшими оказались трое мужчин, женщину доставили в больницу с травмами. На место прибыли медики, следователи и сотрудники ГИБДД, которые выясняют детали смертельного ДТП. Этим же занимается местная прокуратура.
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