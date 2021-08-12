Эколог Сапожников сообщил, что донные представители флоры и фауны Чёрного моря могут пострадать от разлива нефтепродуктов

В Черном море могут пострадать от следов нефтепродуктов животные. Речь идет о донных представителях флоры и фауны.
Это случится, если нефтепродукты осядут на глубинах 100-120 метров. Такое заявление сделал Филипп Сапожников, сотрудник Института океанологии. Ранее отмечалось, что не испарившаяся часть нефтепродуктов, возможно, достигла дна Черного моря.
Напомним, что инцидент с выбросом нефти случился седьмого августа. К этому причастен греческий танкер Minerva Symphony. Произошло это под Новороссийском, когда осуществлялась погрузка с принадлежащего КТК выносного причального устройства.
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