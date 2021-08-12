В Курганской области заключённый напал на сотрудников колонии, один из которых погиб на месте

На территории ИК-2 УФСИН России по Курганской области один из заключенных напал на сотрудников учреждения. В результате один из них погиб.
Произошло это в утренние часы сегодня, 12 августа. В региональном СУ СК отметили, что в руках заключенного был колюще-режущий предмет. Один из сотрудников умер на месте, еще одного доставили в лечебное учреждение.
Сообщается, что при задержании осужденный оказал сопротивление, его ликвидировали.
Речь идет о мужчине 1977 года рождения. Он совершил несколько преступлений, включая убийство и разбой. Ранее суд постановил заключить его на 19 лет. Сейчас специалисты выясняют детали произошедшего.
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