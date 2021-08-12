В Москве двое грабителей насмерть забили хозяина квартиры дома на Каширском шоссе

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12 августа 2021, 17:51 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На юге российской столицы грабители проникли в одну из квартир дома на Каширском шоссе и до смерти забили ее хозяина. Этой информацией поделилась Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУСК Москвы.

Произошло это сегодня. Отмечается, что преступники избили в том числе бабушку хозяина жилища. В настоящее время она находится в лечебном учреждении.

Согласно предварительной информации, некоторое время до этого хозяин квартиры, в которую залезли грабители, снял крупную сумму денег. Эти средства, как предполагается, он оставил в своем жилище.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи выясняют детали случившегося.

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