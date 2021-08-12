В Москве двое грабителей насмерть забили хозяина квартиры дома на Каширском шоссе

На юге российской столицы грабители проникли в одну из квартир дома на Каширском шоссе и до смерти забили ее хозяина. Этой информацией поделилась Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУСК Москвы.
Произошло это сегодня. Отмечается, что преступники избили в том числе бабушку хозяина жилища. В настоящее время она находится в лечебном учреждении.
Согласно предварительной информации, некоторое время до этого хозяин квартиры, в которую залезли грабители, снял крупную сумму денег. Эти средства, как предполагается, он оставил в своем жилище.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи выясняют детали случившегося.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.