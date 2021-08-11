Три человека скончались после употребления алкоголя на свадьбе в Пензе

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11 августа 2021, 18:59 Источник: пресс-служба СК РФ

невеста, фото: pixabay.com

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту отравления нескольких человек алкогольной продукцией на свадьбе. 6 августа три человека, употребившие на торжественном мероприятии спиртные напитки, скончались.

«По данным следствия, … в ходе празднования свадьбы несколько человек употребляли спиртосодержащую продукцию, приобретенную одним из организаторов праздника не в официальных торговых точках. Впоследствии у гостей … ухудшилось самочувствие. В результате двое мужчин 1950 и 1970 годов рождения и женщина 1978 года рождения скончались в течение следующих двух дней после мероприятия, еще две женщины 1976 и 1973 годов рождения госпитализированы с признаками отравления», - пояснили в пресс-службе СК РФ.

Сотрудниками отдела по расследованию особо важных дел и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъята оставшаяся спиртосодержащая жидкость, тара из-под алкоголя. Проводится проверка, направленная на установление происхождения спиртных напитков, точек сбыта, а также всех лиц, причастных к совершенному преступлению. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц».

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