В Челябинске мать оставляла двух маленьких детей дома без еды

Аргументы Недели → Происшествия

11 августа 2021, 18:30 Анна Семенова

Дети каждый день находились дома без присмотра. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Девочки шести и двух лет каждый день находились в антисанитарных условиях и были голодны.

В полицию сегодня, 11 августа, обратились неравнодушные челябинцы. Они рассказали, что в доме 23 по улице Каслинской на карнизе стоит маленькая девочка. Судя по всему, дома она одна, так как громко просит кушать…

Спасатели примчались на место. Малышку попросили слезть с окошка в комнату, и она сразу послушалась. Полицейские стали разыскивать родственников девочки. Вскоре нашелся брат матери, который открыл квартиру. Оказалось, что внутри находятся две девочки, сестренки шести и двух лет.

В ходе разбирательств выяснилось, что папа девочек из семьи ушел и живет отдельно, а где находится их мама – неизвестно. Соседи рассказали, что малышки находятся одни дома постоянно. В квартире, которую женщина снимает, царил жуткий беспорядок и антисанитария. Сестры были грязными и голодными.

Старшую девочку отвезли в приют, младшую – в больницу. Оперативники собирают материалы, чтобы возбудить дело (вплоть до уголовного) по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. С матерью провели беседу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости