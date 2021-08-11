Аргументы Недели Происшествия 13+

При столкновении двух легковых автомобилей и машины скорой помощи в Тольятти пострадали три человека

, 11:39 Источник: РИА Новости

При столкновении двух легковых автомобилей и машины скорой помощи в Тольятти пострадали три человека
pixabay.com

В Тольятти Самарской области столкнулись две легковушки и "скорая", в результате чего травмы получили три человека. Этой информацией поделились в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно предварительным данным, ДТП случилось сегодня, 11 августа, в 08:15 по местному времени. Отмечается, что на пересечении улиц Карла Маркса и Горького машина скорой помощи врезалась в Mitsubishi Lancer и перевернулась. Далее иномарка влетела в Datsun on-DO.

Пострадавшими в дорожной аварии оказались трое сотрудников “скорой”. Речь идет о водителе и пассажирах. Сейчас специалисты выясняют детали случившегося дорожно-транспортного происшествия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Военкор Сладков: киевская власть изо всех сил пытается превратить Украину в реального врага России

Военкор Сладков: киевская власть изо всех сил пытается превратить Украину в реального врага России

Киевская власть изо всех сил пытается превратить Украину в реального врага Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал Александр Сладков, отечественный военный корреспондент.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью