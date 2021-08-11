При столкновении двух легковых автомобилей и машины скорой помощи в Тольятти пострадали три человека

В Тольятти Самарской области столкнулись две легковушки и "скорая", в результате чего травмы получили три человека. Этой информацией поделились в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Согласно предварительным данным, ДТП случилось сегодня, 11 августа, в 08:15 по местному времени. Отмечается, что на пересечении улиц Карла Маркса и Горького машина скорой помощи врезалась в Mitsubishi Lancer и перевернулась. Далее иномарка влетела в Datsun on-DO.
Пострадавшими в дорожной аварии оказались трое сотрудников “скорой”. Речь идет о водителе и пассажирах. Сейчас специалисты выясняют детали случившегося дорожно-транспортного происшествия.
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