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Житель ХМАО в ходе распития алкогольных напитков убил знакомого кухонным ножом из-за пролитого компота

, 08:40 Источник: Прокуратура ХМАО

Житель ХМАО в ходе распития алкогольных напитков убил знакомого кухонным ножом из-за пролитого компота
pixabay.com

В Сургутском районе ХМАО мужчина убил знакомого в ходе конфликта, который возник из-за пролитого компота. Местный житель нанес тому несколько ножевых ранений. Этой информацией поделились в пресс-службе прокуратуры региона.

Выяснилось, что убийство произошло в сентябре минувшего года. Мужчины употребляли алкоголь в доме в селе Сытомино. В какой-то момент между ними возникла ссора, причиной которой стал пролитый компот.

Мужчина ударил 53-летнего знакомого кухонным ножом как минимум 6 раз. Теперь виновный проведет в исправительной колонии строгого режима 11 лет.

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