В районе станции Храпуново в Подмосковье под колёсами электрички погибли цирковая дрессировщица Херц и её муж

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11 августа 2021, 07:39 Источник: Пятый канал

pixabay.com

В столичном регионе под колесами электрички трагически погибли потомственная артистка цирка и дрессировщица Талина Херц и ее супруг Владислав Плешаков. Трагедия произошла в районе станции Храпуново, когда они пытались перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Подтверждение информации о том, что погибли женщина и мужчина, поступило от управления на транспорте МВД России по ЦФО. При этом там не уточнили личности погибших граждан. На место трагедии прибыли сотрудники транспортной полиции, следователи и криминалисты, которые выясняют детали случившегося.

Дедушка Талины был известным атлетом, жонглером и борцом. Выступления Всеволода Херца проходили на одних чемпионатах с Иваном Поддубным. Талина перестала работать дрессировщицей около 10 лет назад. У погибших супругов осталась дочь 16 лет.

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