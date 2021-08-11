В США 26-летняя невеста погибла в ДТП через несколько часов после свадьбы

В Соединенных Штатах невеста погибла через несколько часов после церемонии бракосочетания. Речь идет об Анжелике Дхондуп. Девушке было 26 лет.
По информации издания People, свадьба состоялась шестого августа в штате Юта. После торжественного мероприятия Дхондуп и ее 20-летний брат отправились домой, намереваясь вскоре вернуться к празднованию.
На автомобиле, в котором они везли свадебные подарки, они выехали на шоссе и столкнулись лоб в лоб с пикапом, внезапно выскочившим навстречу. Невеста получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте. У нее остались двое сыновей. Правоохранители задержали мужчину, управлявшего пикапом. Выяснилось, что он был пьяным.
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