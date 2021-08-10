В Калужской области под Обнинском пять человек пострадали в ДТП с участием трёх автомобилей
10 августа 2021, 21:59
В Калужской области в результате ДТП с участием трёх автомобилей во вторник пострадали пять человек, из них трое - несовершеннолетние.
Около 16 часов на 110-м км автодороги М3 «Украина» под Обнинском произошло столкновение трех транспортных средств: Nissan X-Trail, Volkswagen Caravelle и Opel Zafira. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Nissan X-Trail и три несовершеннолетних пассажира Volkswagen Caravelle. На месте аварии работали сотрудники полиции, спасатели МЧС и бригада скорой помощи. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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