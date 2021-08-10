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В Калужской области под Обнинском пять человек пострадали в ДТП с участием трёх автомобилей

, 21:59

В Калужской области под Обнинском пять человек пострадали в ДТП с участием трёх автомобилей
vk.com/dtpkaluga

В Калужской области в результате ДТП с участием трёх автомобилей во вторник пострадали пять человек, из них трое - несовершеннолетние.

Около 16 часов на 110-м км автодороги М3 «Украина» под Обнинском произошло столкновение трех транспортных средств: Nissan X-Trail, Volkswagen Caravelle и Opel Zafira. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Nissan X-Trail и три несовершеннолетних пассажира Volkswagen Caravelle. На месте аварии работали сотрудники полиции, спасатели МЧС и бригада скорой помощи. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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