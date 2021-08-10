Пропавшего в Стамбуле россиянина Макара Рагина обнаружили мёртвым на турецком острове Бургазада

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10 августа 2021, 21:20 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Пропавшего в Стамбуле россиянина Макара Рагина обнаружили мёртвым в море около турецкого острова Бургазада.

Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

20-летний Макар Рагин прилетал в Стамбул на 10 дней. В один из дней он планировал путешествие на Принцевы острова, а потом должен был вернуться в Литву, где учился в университете.

28 июля молодой человек перестал отвечать на телефонные звонки родителей. Родители из Петербурга прилетели в Стамбул на поиски сына.

Ранее сегодня в генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что тело молодого человека обнаружено на Принцевых островах в Турции, где ищут российского туриста.

В полицию острова Бургазада пришло сообщение об обнаружении тела молодого мужчины в море в районе скал. При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему.

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