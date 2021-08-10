В Калининградской области пожилой мужчина скончался от удара тока, задев удочкой линию электропередачи

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10 августа 2021, 16:56 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Зеленоградске Калининградской области пенсионера ударило током, когда он задел удочкой линию электропередачи, и он умер. Погибшим оказался местный житель в возрасте 70 лет.

По словам Натальи Гацко, старшего помощника руководителя СУ СК России по региону, правоохранителей проинформировали о произошедшем в понедельник. Трагедия произошла на берегу реки Тростянка в черте Зеленоградска. Она подчеркнула, что мертвого пенсионера нашли местные жители.

Согласно предварительной информации, когда мужчина ловил рыбу, он зацепил удилищем линию электропередачи, получив смертельные травмы. Сейчас следователи устанавливают детали случившегося.

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