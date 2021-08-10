Аргументы Недели Происшествия 13+

В Калининградской области пожилой мужчина скончался от удара тока, задев удочкой линию электропередачи

, 16:56 Источник: РИА Новости

В Калининградской области пожилой мужчина скончался от удара тока, задев удочкой линию электропередачи
pixabay.com

В Зеленоградске Калининградской области пенсионера ударило током, когда он задел удочкой линию электропередачи, и он умер. Погибшим оказался местный житель в возрасте 70 лет.

По словам Натальи Гацко, старшего помощника руководителя СУ СК России по региону, правоохранителей проинформировали о произошедшем в понедельник. Трагедия произошла на берегу реки Тростянка в черте Зеленоградска. Она подчеркнула, что мертвого пенсионера нашли местные жители.

Согласно предварительной информации, когда мужчина ловил рыбу, он зацепил удилищем линию электропередачи, получив смертельные травмы. Сейчас следователи устанавливают детали случившегося.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Ветеран ополчения ЛНР Андрей Марочко: Европа боится принимать Украину в НАТО

Ветеран ополчения ЛНР Андрей Марочко: Европа боится принимать Украину в НАТО

Европа боится принимать Украину в Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Андрей Марочко, ветеран ополчения самопровозглашенной ЛНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью