В Калининградской области пожилой мужчина скончался от удара тока, задев удочкой линию электропередачи

В Зеленоградске Калининградской области пенсионера ударило током, когда он задел удочкой линию электропередачи, и он умер. Погибшим оказался местный житель в возрасте 70 лет.
По словам Натальи Гацко, старшего помощника руководителя СУ СК России по региону, правоохранителей проинформировали о произошедшем в понедельник. Трагедия произошла на берегу реки Тростянка в черте Зеленоградска. Она подчеркнула, что мертвого пенсионера нашли местные жители.
Согласно предварительной информации, когда мужчина ловил рыбу, он зацепил удилищем линию электропередачи, получив смертельные травмы. Сейчас следователи устанавливают детали случившегося.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.