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В Новой Москве в ДТП погибла 16-летняя девушка, ехавшая за рулем легкового автомобиля с пассажирами

, 16:35 Источник: соцсеть Вконтакте

В Новой Москве в ДТП погибла 16-летняя девушка, ехавшая за рулем легкового автомобиля с пассажирами
фото из соцсети ВКонтакте

В Новой Москве ранним утром вторника 16-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ-21140, погибла в ДТП. Пассажиры несовершеннолетнего водителя, у которой не было водительского удостоверения, пострадали. Их было трое - 18, 21 и 23 лет.

Авария произошла около четырёх часов утра на 36-м км Калужского шоссе в районе поселка Десеновское. Девушка-подросток не справилась с управлением машины, наехала на бордюр, и автомобиль перевернулся.
Девушка скончалась на месте ДТП. Пострадавших пассажиров госпитализировали.

Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних, - сообщается в паблике "Интересная Москва" в соцсети Вконтакте.

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