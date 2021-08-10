Подросток спас троих детей из охваченного пламенем частного дома в селе Свердловской области

Подросток в возрасте 16 лет спас троих детей из горящего частного жилого дома в Свердловской области. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, еще четверых он вывел из здания, расположенного рядом.
Пожар произошел первого августа в утренние часы в селе Чатлык. Огонь увидел Сергей Тетеревков, после чего сказал отцу, чтобы тот вызвал спасателей, а сам устремился в сторону охваченного пламенем дома.
16-летний Тетеревков попал в здание через окно, поскольку иного варианта проникнуть в дом не было. Там спали трое детей. Он разбудил их и вывел на улицу.
При этом пожар распространялся в сторону соседнего дома. Сергей проник внутрь и обнаружил там четырех детей, после чего эвакуировал их. В МЧС сообщили, что пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.
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