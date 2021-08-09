В Абхазии задержали киллера, которому удавалось прятаться почти 12 лет после убийства криминального авторитета «Япончика»

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9 августа 2021, 20:02 Источник: 112

Фото: wikipedia

В Абхазии задержали киллера, которому удавалось прятаться почти 12 лет. Его обвиняют в убийстве криминального авторитета, коронованного вора в законе «Япончика».

Как считает следствие, именно Астамур Бутба в июле 2009 года выстрелил из снайперской винтовки в Вячеслава Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» в Москве. Правда был он не один. Его сообщник Нугзар Папава также находился на месте преступления, прикрывал отход киллера и был готов открыть стрельбу в преследователей из автомата Калашникова. Но задержать киллеров правоохранительным органам не удалось, Бутба и Папава уехали из России в Абхазию.

Им заочно были предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и в незаконном хранении оружия, оба наемных убийцы объявлены в международный розыск, но им удавалось скрываться почти 12 лет и не попадать в поле зрения полицейских.

Но сегодня стало известно, что Астамур Бутба попался на ограблении банка в Сухими. Он задержан и скорее всего теперь ему придется ответить и за убийство «Япончика» тоже.

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