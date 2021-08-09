В Петербурге подозреваемый в угоне автомобиля мужчина скончался от удара по ягодицам

Минувшей ночью в полицию Санкт-Петербурга обратился мужчина с жалобой на возможный угон. По его словам, неизвестный пытался проникнуть в «Митсубиши Паджеро 4» у дома 23/1 по улице Кораблестроителей.
Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп.
Заявитель рассказал, что увидел около капота своего автомобиля мужчину. Тогда он подошел к предполагаемому вору и ударил его ладонью по ягодицам. После чего неизвестный упал и скончался. Медики констатировали смерть.
Отмечается, что видимых телесных повреждений у погибшего не обнаружено. Признаков взлома у машины тоже не нашли.
По предварительным данным, умершему мужчине было около 20 лет. Он был одет во все черное.
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