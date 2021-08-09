На Новолипецком металлургическом комбинате произошел взрыв

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9 августа 2021, 12:06 Источник: РИА Новости

пожарные, фото: pixabay.com

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар после взрыва на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината. Инцидент произошел в 9.59 (мск) в понедельник, 9 августа.

«В 9.59 (мск) поступило сообщение о возгорании кровли на НЛМК, выезд был организован по повышенному номеру сложности. Привлекалось к тушению пожара девять автоцистерн, две автолестницы, служба пожаротушения, оперативная группа», - пояснил представитель МЧС по региону.

Он отметил, что в 10.40 стало известно о локализации пожара. Произошло обрушение одной из стен. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Собеседник уточнил, что возгорание произошло на объекте КЦ-2. Выясняются причины пожара.

В пресс-службе НЛМК уточнили, что утром на территории кислородного цеха произошел хлопок и было повреждено здание кислородно-распределительного пункта, у которого загорелась крыша.

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