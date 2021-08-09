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Источник в силовых структурах Тульской области: застреливший девочку пьяный мужчина мог взяться за оружие из-за обиды

, 10:37 Источник: РИА Новости

Источник в силовых структурах Тульской области: застреливший девочку пьяный мужчина мог взяться за оружие из-за обиды
полиция, фото: Ivan Makeev/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах Тульской области сообщили, что мужчина, случайно застреливший девочку и ранивший ее мать, был обижен на чьи-то слова о том, что он «пьяный и толстый». Инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 августа, в деревне Панарино.

Местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. Девочка получила смертельное ранение в голову, ее мать госпитализировали. Нападавшего задержали. Источник отметил, что мужчина страдает алкоголизмом, и в тот вечер был сильно пьян. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Деревенские жители в шоке от произошедшего. Соседи рассказали, что этот мужчина – пьяница. Вчера вечером ему якобы кто-то сказал, что он толстый и пьяный, он разозлился и взялся за оружие»,- уточнил собеседник.

Он добавил, что при задержании мужчина «практически не держался на ногах». По его словам, местный житель стрелял не прицельно.

«Первый выстрел был вверх, второй - в сторону, и, к сожалению, попал в женщину с ребенком»,- пояснил источник.

Собеседник добавил, что мотивы преступления будут выяснять следователи.

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