Сотрудники МЧС эвакуировали всех застрявших в кабинах канатной дороги в Армении

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8 августа 2021, 21:19 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Спасателям удалось эвакуировать всех людей, которые ранее не могли выбраться из кабин канатной дороги “Крылья Татева” в армянской Сюникской области. Данная информация поступила от МЧС Армении.

Некоторое время назад отмечалось, что на объекте произошло отключение электроэнергии, в связи с чем канатная дорога перестала работать. Причиной произошедшего, по предварительной информации, стала гроза. Люди застряли в двух кабинах. В одной из них, как подчеркивало издание Sputnik Армения, находились от 10 до 15 человек, в другой - 20-22.

В МЧС страны сообщили, что всех этих людей эвакуировали несколько часов назад. Отметим, что официально указанную канатную дорогу протяженностью 5,7 км запустили 16 октября 2012 года.

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