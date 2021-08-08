В Турции огнеборцы пытаются справиться с пожаром вблизи аэропорта Даламан

На юго-западе Турции огнеборцы пытаются потушить лесной пожар. Речь идет о территории близ аэропорта Даламан в провинции Мугла.
По информации Управления лесного хозяйства страны, в тушении огня задействованы турецкие воздушные силы. Там заявили о существовании риска распространения пожара.
При этом телеканал TRT сообщил, что пожар удалось взять под контроль, сейчас специалисты занимаются охлаждением территории. По данным аэропорта, огонь не сказался на его работе. Отмечается, что в Турции жертвами лесных пожаров стали 8 человек, 864 получили травмы. Накануне поступала информация о том, что на юге страны пожарные борются с 5 пожарами.
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