Российские военные полицейские оказали помощь пострадавшим в ДТП под Дамаском пассажирам автобуса

В пригородной зоне сирийского Дамаска произошло ДТП, участником которого стал автобус с женщинами и детьми. На помощь им подоспели российские военные полицейские ВС РФ.
По информации российского центра по примирению сторон в САР, россияне оказали помощь пострадавшим в ходе патрулирования провинции. Отмечается, что российские военные оказали пассажирам автобуса первую медицинскую помощь до прибытия на место медиков. В транспортном средстве оказались зажаты в том числе женщины и несовершеннолетние. Военные РФ освободили их и эвакуировали.
Сообщается, что была угроза возгорания в связи с утечкой топлива. По данным Сирийского агентства новостей, произошло столкновение автобуса, в салоне которого находились 24 пассажира, и машины Hyundai. Жертвой дорожной аварии стал водитель легковушки, пострадали 7 человек.
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