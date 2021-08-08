При крушении частного самолёта в Латвии погиб один человек

На территории Латвии сегодня, 8 августа, разбился частный самолет. При крушении погиб гражданин Литвы.
По словам Айвиса Винцевса, представителя Администрации гражданской авиации страны, трагедия случилась в районе латвийского города Цесис. При этом он не уточнил, что стало причиной падения самолета гражданской авиации.
Отмечается, что воздушное судно было зарегистрировано в Литве. На его борту в момент крушения находились два литовских гражданина. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте, другого увезли в лечебное учреждение. Следствию предстоит выяснить детали произошедшей трагедии.
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