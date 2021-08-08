В Японии вынесли предписание об эвакуации около 160 тысяч человек в связи с прохождением тайфуна

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8 августа 2021, 16:15 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На юго-западе Японии предписание об эвакуации поступило порядка 160 000 человек. Причиной такого решения властей стал тайфун “Лупит”.

По информации телеканала NHK, в северной части острова Кюсю предстоит эвакуироваться 139 647 человек. В префектуре Оита речь идет о получивших соответствующее предписание 1911 человек. Что касается префектур Фукуока и Кагосима, то там оно вынесено для 6772 и 12 774 граждан.

Отмечается, что сейчас тайфун вышел на сушу близ населенного пункта Макурадзаки. В течение 24 часов прогнозируется выпадение в регионе до 300 мм осадков. Существует повышенная угроза подтоплений и оползней.

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