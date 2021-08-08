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В Москве пытавшийся помочь котёнку 10-летний мальчик получил растяжение правой ноги при наезде на него автомобиля

, 15:55

В Москве пытавшийся помочь котёнку 10-летний мальчик получил растяжение правой ноги при наезде на него автомобиля
pixabay.com

На востоке российской столицы машина сбила ребенка, который пытался помочь котенку. По данным официального Telegram-канала Госавтоинспекции Москвы, пострадавшим оказался 10-летний мальчик.

Отмечается, что ребенка увезли в лечебное учреждение. Он попал под колеса автомобиля такси на Новокосинской улице на территории двора дома 14 корпус 7.

В сообщении подчеркивается, что таксист не заметил мальчика, пытавшегося достать котенка из-под припаркованного транспортного средства. Предварительно, у ребенка выявили растяжение правой ноги. Госавтоинспекция в настоящее время устанавливает детали случившегося.

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