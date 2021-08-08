В Москве пытавшийся помочь котёнку 10-летний мальчик получил растяжение правой ноги при наезде на него автомобиля
8 августа 2021, 15:55
На востоке российской столицы машина сбила ребенка, который пытался помочь котенку. По данным официального Telegram-канала Госавтоинспекции Москвы, пострадавшим оказался 10-летний мальчик.
Отмечается, что ребенка увезли в лечебное учреждение. Он попал под колеса автомобиля такси на Новокосинской улице на территории двора дома 14 корпус 7.
В сообщении подчеркивается, что таксист не заметил мальчика, пытавшегося достать котенка из-под припаркованного транспортного средства. Предварительно, у ребенка выявили растяжение правой ноги. Госавтоинспекция в настоящее время устанавливает детали случившегося.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.