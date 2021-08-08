ДТП на автотрассе Гюмри - Ереван унесло жизнь военнослужащего российской базы в Армении

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8 августа 2021, 15:35 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На автотрассе Гюмри - Ереван произошла дорожная авария. Ее жертвой стал военнослужащий российской военной базы в Армении.

По информации пресс-службы Южного военного округа, ранения получили четверо военных. Трагедия случилась сегодня, 8 августа, примерно в семь часов утра близ населенного пункта Талин.

Согласно предварительной информации, военнослужащему контрактной службы не удалось справиться с управлением личного автомобиля, и транспортное средство опрокинулось в кювет. Военнослужащий-контрактник получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Пострадавших увезли в больницу.

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