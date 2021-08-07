В МЧС Мордовии сообщили об отсутствии угрозы населённым пунктам из-за пожаров в регионе

В заповеднике Мордовии специалисты отмечают активное горение на площади 13 га. При этом огнеборцы успешно сдерживают распространение пожара.
По данным пресс-службы управления МЧС по региону, на сегодняшний день угроза населенным пунктам отсутствует. Отмечается, что сегодня вертолеты и самолеты уже несколько раз сбрасывали воду на охваченную огнем территорию. В Мордовии наблюдается сильный ветер и чрезмерная сухость.
Напомним, что пожар в заповеднике имени Смидовича возник третьего августа. Тогда сухая гроза привела к возгоранию валежника. Огонь распространился по площади 1,1 тыс. га. Режим ЧС пришлось ввести в Темниковском районе.
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