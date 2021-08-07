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The Reporters: в Таиланде сотрудники полиции задействовали резиновые пули против протестующих в столице

, 14:38 Источник: РИА Новости

The Reporters: в Таиланде сотрудники полиции задействовали резиновые пули против протестующих в столице
pixabay.com

Сегодня, 7 августа, полицейские в Таиланде задействовали против участников проходящей в Бангкоке протестной акции резиновые пули и слезоточивый газ. На улицы вышли несогласные с политикой правительства премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча.

По информации интернет-телеканала The Reporters, протестующие заявляют, что действующие местные власти ответственны за большое количество ошибок в борьбе с пандемией COVID-19. Оппозиция выступает за отставку правительства. Кроме того, она заявляет о необходимости проведения новых выборов и принятия новой конституции.

Одной из основных площадок протестной акции является перекресток Динденг. Там участники несогласованного мероприятия хотят направиться в сторону близлежащей воинской части, где расположена резиденция Чан-Оча. Интернет-телеканал сообщил, что от слезоточивого газа пострадали свыше 100 человек всего за четверть часа.

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